我國旅日好手楊岱鋼在今（1）日參加巨人隊春訓，不過令人意外的事，身為外野手的他竟然去練習一壘手守備，而監督原辰德對此表示，陽岱鋼是游擊手出身，相信能夠適應一壘手的守備。

讀賣巨人在去年季後大補強，補進了剛拿下世界大賽冠軍的洋砲Gerardo Parra，頗有要在新球季大展身手的感覺，不過對於陽岱鋼來說，這名同是外野手的洋砲入團可不是件好事。

陽岱鋼在去年的出賽場次不多，大多是被龜井善行給擠壓上場空間，大多只能以代打、代守的方式上場，可是陽代鋼在如此的情況下，在打擊方面仍繳出相當不錯的成績。

巨人隊監督原辰德表示，目前球隊在一壘、二壘還有捕手，都沒有固定先發人選，因此讓原本是游擊手出身的陽岱鋼練看看一壘，若是成效不錯，或許新球季有機會能夠以一壘手先發上場，或許對於需要上場空間的陽岱鋼來說是個轉機。

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(中時電子報)