彰化家扶中心今天至彰化市家樂福量販店擺攤義賣燈籠，彰化縣長王惠美（右）親自到場選購、幫忙宣傳促銷。（謝瓊雲攝）

受到武漢肺炎疫情影響，許多原本人潮聚集的商店賣場都人潮減退，彰化市家樂福特別在各大出入口擺出告示澄清並非確診個案到過的場所。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心每年元宵節前義賣古早燈籠「鼓仔燈」募款，不料今年春節遇到武漢肺炎疫情，熱門景點鹿港老街、溪州公園和大賣場全都人潮銳減，買氣冷清，彰化縣長王惠美今天出席義賣記者會，呼籲大家掏出銅板，應景過節、做好事幫助家扶兒。

選在農曆春節連假過後開工日以來的第一個周末假日，彰化家扶中心上午在彰化市家樂福大賣場舉辦義賣古早燈宣傳記者會，現場攤位聚集滿滿社工、志工和家扶委員，但實際賣場內，消費人潮卻出奇得少，

得知買氣清冷，禾盈國際公司協理葉茂芳夫妻親自到場捐出20萬元助學，彰化家扶兒保委員何佩琳日前母逝，她撙節喪葬費用慨捐100萬元，完成母親遺照顧彰化弱勢家庭的遺願，延續大愛。

王惠美說，感謝彰化家扶長期照顧扶助3000多名弱勢兒童，每年籌募助學金約需要8百多萬經費，古早燈籠創辦人李世湧24年來製作許多造型紙燈籠供家扶義賣，價格30元至50元不等，呼籲民眾踴躍購買。

家扶主任王震光表示，前年古早燈義賣募得230萬元、去年募到260萬元，原本今年訂下300萬元目標，不料年後開工第一個假日，因武漢肺炎疫情延燒，人氣竟出乎意料慘淡，全縣各鄉鎮市30多個義賣據點，包含夜市、服飾專櫃、車站和賣場等，許多地方都發生志工、社工比消費者、遊客人潮還多的情況。

王震光說，2月8日元宵節下午5點前，將會持續在全縣主要景點擺攤義賣古早燈，呼籲民眾多多支持，掏出口袋零錢助學，設攤據點與時段詳情可至家扶臉書粉專或致電04-7569336洽詢。

(中時 )