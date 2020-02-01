急診室主任李偉愷表示，新營醫院急診室有專業醫師提供24小時全方位迅速急救診斷與治療。（新營醫院提供／劉秀芬台南傳真）

為提供大新營及鄰近地區民眾安全且優質的急診醫療服務與治療品質，進行急診室及檢查區裝修，衛生福利部新營醫院急診室去年起進行整修，近日正式完工，新急診區設立獨立就醫動線，診療空間寬敞明亮，注重病人隱私、避免交叉感染，民眾就醫更安全便利。

急診室主任李偉愷表示，在急診醫療服務上，以病人為中心，結合內科、外科、骨科及神經外科團隊合作，會診眼科、牙科、皮膚科及耳鼻喉科門診服務，整合完善住院、手術、檢驗、復健照護，因應人口快速老化產生的照顧問題，建置護家、中長期與長照垂直整合照護模式。

李偉愷表示，日前一名18歲少年突發性劇烈急性胸痛，全身冒冷汗、蒼白、呼吸困難且急促、說話斷續，緊急被送至衛福部新營醫院搶救，急診醫師透過移動式床邊X光攝影發現張力性氣胸，當下情況危急生命，醫師立即執行緊急胸管放置術，即時搶救回少年的性命。

李偉愷說，新營醫院急診室有專業醫師提供24小時全方位迅速急救診斷與治療，透過儀器偵測檢查，緊急搶救民眾生命，提供民眾最安心的照顧與友善的醫療環境。

(中時 )