武漢肺炎肆虐，引發口罩搶購潮，資深媒體人狄志偉今(1日)忍不住把炮口對準政府，在臉書PO文寫下：「不是說口罩供應無虞嗎？為什麼大家還要搶口罩？買個口罩還要大排長龍、搞到像銀行要倒了像擠兌，真的是莫名其妙！」更直言每天要這樣排隊買口罩，誰會不想囤貨？

狄志偉在臉書PO文不解政府不是說口罩共應無虞，為何大家還要搶口罩？更中肯點出為何部分民眾想囤貨的心態，「沒有提早去排隊的，根本買不到，一間大連鎖藥局，口罩只有五盒、酒精只有12瓶，一開門秒殺，馬上就賣光！請問誰買得到？專家說口罩一天要用三片才夠，這樣我們口罩怎麼夠用？大家怎能不囤貨？問題每天要這樣排隊誰會不想囤貨？」

狄志偉更指出限購口罩政策的另一問題，「限購但買過的人也沒紀錄」，更誇張的是很多人在一兩個禮拜前就訂了口罩，錢都付了，但是政府徵收強制他們不准出貨，拿不到口罩，卻用配送的方式，苦了老百姓。

他忍不住反問，所以「口罩之亂」是誰造成的？不是要大家避免傳染病請不要聚集在一起，現在呢？一堆人聚在一起搶口罩，一排不知道要排多久？沒病都搞出心病惹，最後更要政府幫幫忙，自爆自己手邊的存貨也快見底。

狄志偉PO文也釣出不少心有戚戚焉的網友，留言感嘆「真的買不到」、「真希望有好的對策，目前看起來這個方法是沒有用，反而造成所有人的恐慌」、「一整個就是很誇張...統籌分配也沒個配套方案只會造成民眾恐慌」。

其中就有位網友留言相當有意思，他說：「現在台灣不太容許有不太不一樣的聲音，已經沒有進步空間。」狄志偉也回應表示認同，「真的！我發這篇文，已被退20個讚！哈」。

(中時電子報)