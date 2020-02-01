越南今日宣布禁止中國、香港、澳門及台灣航班入境，經多方溝通，越南已對台灣解除禁令，目前只對中港澳還禁止入境。長榮航空稍早證實，已接獲越南通知，接受台灣飛往越南班機，今晚立榮航空B7-29將會維持飛航，但將延遲至23：00起飛，長榮與立榮航空明日以後往返越南之航班均維持正常起降。

(中時 )