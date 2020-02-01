大逆轉！ 越南解禁台灣航班入境 20:262020/02/01 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 越南今日宣布禁止中國、香港、澳門及台灣航班入境，經多方溝通，越南已對台灣解除禁令。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 越南今日宣布禁止中國、香港、澳門及台灣航班入境，經多方溝通，越南已對台灣解除禁令，目前只對中港澳還禁止入境。長榮航空稍早證實，已接獲越南通知，接受台灣飛往越南班機，今晚立榮航空B7-29將會維持飛航，但將延遲至23：00起飛，長榮與立榮航空明日以後往返越南之航班均維持正常起降。 (中時 ) #越南 #台灣 #入境 #航空 #航班 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎來亂 星宇也砍澳門航班 10:592020/01/28 財經 澳門航空往返大陸、台灣 27日起取消逾百航班 11:222020/01/28 生活 開門黑！韓股補跌慘爆 台股散戶小心了 12:342020/01/28 財經 2020武漢風暴》德漢莎航空全面停飛大陸 各國航空動態一覽 11:322020/01/30 國際 武漢肺炎疫情影響 新航酷航勝安飛中國航線減班 09:372020/01/31 國際 怕染武漢肺炎 飛行員告美國航空爭停飛 10:392020/01/31 國際 疫情延燒 虎航取消部分澳門航班 20:182020/01/31 財經 工商社論》越南藉中美貿易衝突進行產業轉型 04:092020/02/01 財經要聞 武漢肺炎風暴肆虐 航空業衝擊恐更甚SARS 04:092020/02/01 全球財經 2020武漢風暴》美國務院發布「旅遊禁令」 兩航空公司停飛大陸 04:572020/02/01 國際 生活熱門新聞 佛心？彰化這超商每人可以買到5片口罩！ - 生活 武漢肺炎擴散 陳時中：廣東民眾全面禁止入境 - 生活 越南禁止台機降落 長榮急掉頭回桃機 - 生活 大學各自宣布延後開學 楊志良：沒有必要 - 生活 目前哪國家防疫做最好？眾人全推它：沒有之一 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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