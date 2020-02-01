隆田酒廠觀光工廠1日起酒精1人限購兩瓶，上午就完售，下午晚到的民眾只能登記等待通知。（劉秀芬攝）

隆田酒廠觀光工廠1日起酒精1人限購兩瓶，上午就完售，下午晚到的民眾只能登記等待通知。（劉秀芬攝）

防疫大作戰，民眾搶口罩也搶酒精，台南市官田區隆田酒廠觀光工廠31日光是半公升95度優質酒精就賣了300多打，為避免民眾搶購囤貨，2月1日起每人限購兩瓶。隆田酒廠廠長鍾國財表示，1月30日開工後就兩班制趕工生產，周末也加班生產，確保防疫用酒精數量足夠民眾所需。

日治時代即已成立的隆田酒廠，前身是日本飛機燃料工場，二戰後改為製麴工場，1970年代轉型為酒精生產工場，供應全省所需。酒廠員工回憶SARS疫情發生時，酒精生產線三班制24小時輪班，操到機器發熱，要拿冰塊降溫，員工包裝出貨搬到手軟。

酒廠推廣中心員工表示，農曆年假期間武漢肺炎疫情尚未擴大，採購酒精遊客很少，直到1月30日開工後，湧入公家機關、學校、企業等大量採購訂單，31日半公升酒精就賣了300多打。

由於搶購者眾，觀光酒廠2月1日起每人限購兩瓶，上午庫存半公升酒精5打也售罄，只好請消費者留下登記資料，貨到再通知。酒廠表示，酒精數量一定夠，只是未料到這兩天民眾搶購，把觀光工廠現貨買光光，2日會再調貨上架販售。

鍾國財表示，隆田酒廠製造的酒精，在台灣菸酒公司各營業所都有販售，民眾不用擔心買不到，但觀光工廠即日起一人限購兩瓶，有大量需求的機關團體可向酒廠登記。用量大的機關團體可以至酒廠展示中心購買3公升裝酒精，或自帶桶子去購買20公升酒精。

隆田酒廠30日開工後也召開防疫應變會議，酒精生產線開始兩班制生產，一天可以生產4000箱半公升酒精，加上現有庫存，2月3日起陸續配送至8個營業所，如果需求量大，再徵調其他課員工，三班制生產，而且台酒公司有製瓶廠，瓶子不會缺貨，數量一定夠，防疫不會有破口。

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(中時 )