逆轉！長榮、立榮航續飛越南航線 20:242020/02/01 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 逆轉！長榮及立榮航空接獲越南通知，接受台灣飛往越南之班機，今晚立榮航空B7-29將會維持飛航，但將延遲至23:00起飛，長榮與立榮航空明日以後往返越南之航班均維持正常起降。 (工商 ) #長榮 #立榮航空 #逆轉 #越南 #立榮航 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳網》費德勒神救7賽末點 逆轉進4強 16:002020/01/28 體育 費爸神救7賽末點 再演逆轉 04:102020/01/29 運動天地 武漢肺炎疫情升溫 台塑越南廠中國員工延後返工 14:242020/01/31 國際 2020武漢風暴》台義停航！華航羅馬停到4月 長榮米蘭開航恐喊卡 17:342020/01/31 財經 2020武漢風暴》武漢疫情增溫 催化富林轉單效益 17:542020/01/31 財經 台義航班停飛 外交部：義大利錯誤認知與決定 21:122020/01/31 政治 澳網》提姆逆轉勝 將與喬帥爭冠 21:332020/01/31 體育 工商社論》越南藉中美貿易衝突進行產業轉型 04:092020/02/01 財經要聞 不敵疫情 台幣元月逆轉收貶 04:092020/02/01 金融．稅務 澳網》美國黑馬發威 凱寧逆轉封后 18:002020/02/01 體育 財經熱門新聞 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 台積電死敵出招 狠砸1千億求助ASML能成功？ - 財經 越南禁台航入境 星宇中標、越捷困台 - 財經 - 工商 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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