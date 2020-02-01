台中市府持續訪查各式通路一般醫用口罩販售情形，除了超商供貨，量販、五金賣場也會陸續進貨。（盧金足攝）

大陸武漢肺炎疫情來勢洶洶，口罩不足掀起搶購潮，台中市府訪查通路一般醫用口罩販售情形，銷售速度超快，經發局籲民眾可等候上架或至其他通路購買；西屯區上德里里長洪頊晿表示，2日上午9時將在里辦公室發送3000個口罩，每人免費領取3個，以該里里民為主，拋磚引玉，為口罩荒助一臂之力，里民期待領口罩，稱讚「里長很佛心」。

洪頊晿不忍里民為了買口罩心煩，有長者還在寒風中奔走於超商、藥局，里內剛好有一家建設公司，平時為工人因應防塵及空汙問題，尚有口罩庫存，經與建商商議後，建商敦親睦鄰釋出口罩，他也搭起拋磚引玉的平台。

他希望里民不要恐慌，免費分送3000個口罩，一人可以領取3個，約有1000人可以領到，以里民為主，不必檢驗身分，洪頊晿說「每個里民我大約都認得！」

市府表示，四大超商門市每日都販售500片一般醫用口罩，沒有業者哄抬價錢，供貨雖穩定，但民眾需求多，買不到的民眾可等候上架或至其它通路購買，一般量販、五金賣場也會陸續進貨。

經發局1日再到大里區萊爾富超商，啄木鳥藥妝店，大買家國光店訪視醫療級口罩供應狀況，目前超商現貨可供，每日500片，價格6元，會陸續提供兒童口罩，市府將持續訪查不同通路銷售情形，維護市民權益及防疫需求。

洪頊晿不忍里民為了買口罩心煩，有長者還在寒風中奔走於超商、藥局，里內剛好有一家建設公司，平時為工人因應防塵及空汙問題，尚有口罩庫存，經與建商商議後，建商敦親睦鄰釋出口罩，他也搭起拋磚引玉的平台。

他希望里民不要恐慌，免費分送3000個口罩，一人可以領取3個，約有1000人可以領到，以里民為主，不必檢驗身分，洪頊晿說「每個里民我大約都認得！」

(中時 )