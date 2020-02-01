109年第一次專門職業及技術人員高等考試2月7日至9日舉行，考選部表示，應考人請配戴口罩入場應試；應考人請避免親友陪考。

考選部強調，考試應考人如因傳染病防治法規規定之隔離或檢疫措施，無法應試者，可檢具證明文件，於考試前後15天內向考選部申請退費。

109年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試定於2月7日至9日舉行，分3梯次，在臺北、臺中、臺南、高雄4考區舉行，均採電腦化測驗，應考人直接在電腦上讀取試題及作答，總計報考8,462人。

考選部表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎武漢肺炎疫情，請應考人一律配戴口罩入場應試。

考選部指出，各試區每天上午7時起，開放入場，並協助每位應考人量測體溫，額溫超過37度、耳溫超過38度者，將由工作人員會同醫護人員評估，必要時移至預備試場，改以紙本試題及試卡應試。

考選部表示，應考人請避免親友陪考。若無法勸離陪考親友時，工作人員將要求陪考者比照應考人配戴口罩及量測體溫，必要時並會同醫護人員評估後請其離場。

(中時 )