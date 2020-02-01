浙江省疾控中心今天（2月1日）上線自動化的全基因組檢測分析平台，利用阿里達摩院研發的AI演算法，可將新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎的確診時間，由原來數小時縮短至半小時，並能精準檢測出病毒的變異情況。

研究人員指出，2019-nCoV是目前基因序列（29847bp）最長的病毒，目前大陸各級醫院確認新普遍採用基因DNA檢測法，只能檢測2019-nCoV基因的局部。由於病毒存在變異的可能性，這種檢測方法較難應付病毒變異，會出現漏檢的情況。

浙江的全基因組檢測分析平台以基於阿里雲的強大算力，達摩院融入分散式設計的de Bruijn圖演算法，可對疑似病例的病毒樣本進行全基因組序列分析比對，能夠有效防止病毒變異產生的漏檢，可大幅提高疑似病例的確診速度和準確率，未來還可以在短時間內將檢測範圍覆蓋整個確診病例，也為後續疫苗與藥物研發打下了堅實基礎。

(旺報 )