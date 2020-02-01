大陸武漢病毒來勢洶洶，全球戒慎防備，人人自危的情況下，各種「消毒」的方式也紛紛出籠。有名男子開車被警方攔下，酒測值已經超標甚多，但是他卻陣陣有詞說是怕染上肺炎病毒，出門前先喝75％藥用酒精消毒，這種說詞讓警方傻眼，同時在車上果然有找到沒喝完的酒精，但還是將他依法送辦。

醫師表示，濃度75%的消毒用酒精，一般來說不會添加甲醇等變性劑，初步研判應該是不具毒性，但因酒精濃度太高，大量飲用極可能損傷腎臟等器官，仍有生命危險。

大陸媒體報導，陝西省涇陽有名男子上月30日中午開車經過收費站，被警方攔下進行酒測，結果他吹氣的酒測值竟高達0.324毫克，被警方判定已構成酒駕。

但這名男子告訴警方，他喝的不是酒，而是酒精，因為怕感染武漢病毒，加上聽說酒精可以消毒，所以他才會直接飲用「75％醫用酒精」自我消毒後才開車出來。

後來大陸警方依照當地酒駕的法規，對這名男子罰款1000人民幣（約台幣4400元），並暫扣駕照6個月。

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(中時電子報)