這裡最佛心！彰化市彰基醫院附近一家超商，晚間釋出單片包裝的口罩，且放寬讓排隊民眾每人可購買5片，單片售價8元。（謝瓊雲攝）

一罩難求，彰化市彰基附近的超商晚間卻釋出不少單片包裝的醫療口罩，以每片8元價格，放寬讓民眾每人可以購買5片。（謝瓊雲攝）

該超商中午時掛出告示表示口罩已售完，等待進貨中。（謝瓊雲攝）

一罩難求！記者傍晚實際到彰化市區的幾家超商，多數商店櫃台架上依然空空如也，但彰化市區某家超商，卻放寬讓排隊民眾每人購買5片單片包裝口罩，讓網友大讚「佛心來的！」，是否已違反中央限購令？彰化縣衛生局表示正在了解中。

晚間6時，這家超商剛送來一大包口罩，店員正忙著理貨，見到口罩已經到貨，櫃檯前民眾已經大排長龍，紛紛表示要購買3個口罩，但店員卻告知，可以買到5片，需要嗎？不少人一聽喜出望外，多數人全都購買5片待走，還趕緊告知附近親友。

經濟部1日中午緊急發出通知「口罩趕路中」，表示所有工廠都在加班趕工，物流派送到各縣市集貨點後，晚間就會陸續送抵各連鎖超商門市補貨上架，記者實際到彰化市區縣政府、縣議會周邊幾家超商、藥局探問，晚間6時許，多數架上仍空空如也，並貼出簡易公告表示今日酒精、口罩已售完缺貨。

但位在彰基對面的一家超商，單片包裝的口罩已到貨，兩名女店員動作俐落忙著理貨、結帳，還主動告知每人都可以買5片，結帳民眾多會順道買走5片，也有民眾專程只買口罩沒買別的。但桌上的紙箱以麥克筆註明限購3片，實際上卻以單片包裝，每片單價8元、每人可買5片，店員強調是政府釋出的口罩，並表示公司說可以這樣賣。

彰化縣衛生局表示，若是政府釋出的醫用口罩供超商零售，就必須遵守中央相關規定，是否是店員搞錯，或是店家業者有違反相關規定，正在了解中，是否有罰則，將會再與中央確認。

(中時 )