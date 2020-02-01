馬來西亞資訊安全諮詢公司LGMS的執行長馮宗福（Choong-Fook Fong）認為，英國首相強森不顧美國美國，同意讓5G行動通訊大廠華為參與5G建設之後，澳洲、紐西蘭、甚至加拿大可能會跟進，批准華為參與5G基礎建設。

馮宗福說，他基於兩個理由做出這個假設。一，華為因為佈建的早，在行動通訊基礎設施的市占率很高，這些基礎設施能夠迅速進行改造並轉換為支持5G的網絡。意味已經嚴重依賴中國大陸電信設備的任何國家，要在不犧牲時間和資源的情況下，很難對其網絡進行大修並將其全部轉換為美國製設備，這點很不利美國電信商。

其次，中國大陸的電信設備在價格上可以擊敗美國以及任何一個國家。

因此他指出，全球5G之戰說到底是商業決策，我們要考慮價格並務實地二擇一，要嘛向較實惠的中國5G製造商下單，要嘛選擇相信美國的神話。除非美國能提供明確的證據證明中國5G製造商確實從事間諜活動，否則這一直是假設性的問題。沒有證據的事都將成為神話，而神話會隨著時間的流逝而粉碎。價格才是贏家。

馮宗福接著指出，美國政府已經在2012年對華為設備進行了為期18個月徹底而且大手筆的安全審查，未能找到「任何證據」證明華為與中國政府合作監視外國公民，包括美國人。他說，從亞洲的角度來看，美國顯然利用恐中牌來施壓五眼聯盟國家，逼他們與美國合作。

(中時 )