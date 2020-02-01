中央流行疫情指揮中心今（1）日晚間召開記者會表示，武漢肺炎台灣維持10名確診，另經專家會議決議，明（2）日起將廣東省列為二級流行地區，居住地在廣東之大陸人士則禁止入境；另小三通入境者，明（2）日起一律居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天下午4點，新增141例通報個案，維持10名確診、746名排除、其餘隔離檢驗中，這些武漢肺炎確診者，身體狀況良好，均逐步恢復中。

衛福部長陳時中表示，今已召開過專家會議，由於擔心社區感染的風險，因此決議，將大陸流行地區判定，劃分為兩級，一級流行地區表示當地已出現明顯不易控制之社區傳播，目前湖北省已被列為一級流行地區。

至於二級流行地區，陳時中說，這表示懷疑當地已有社區傳播，有相關旅遊史應列入居家檢疫對象，明（2）日起，台灣將把廣東省列為二級流行地區，居住地在廣東之大陸人士禁止入境。而經由小三通入境者，從明（2）日起一律居家檢疫14天。

指揮中心表示，由於大陸廣東省近日累積確診病例數持續上升達520例，已有九成以上二級行政區發生病例，且有超過15％病例無湖北活動史、已出現多起群聚事件並有病例輸出至其它地區等社區傳播證據。同時考量我國與廣東每週飛航往來密切，故決議自明（2）日起，將該省列為二級流行地區。從明天開始，若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

在口罩部分，因應地方緊急防疫需求，指揮中心表示，已將疾管署庫存之100萬片戰備口罩，無償撥用給地方衛生局，提升戰備庫存量。另對於中央徵用到的口罩，分配給地方，是以醫療院所工作之人員、防疫人員、民政、警消、環保、教育、交通運輸等單位為主，且是由地方政府彙整提報給指揮中心，並於今（2）日再度撥用至地方。

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