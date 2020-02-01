2月1日，武漢市動物園管理處在微博上發佈求助資訊稱，疫情當前，武漢市進行了嚴格的交通物流等管制，導致市場部分水產品斷供。目前，動物園的水產品即將用盡，懇請社會各界支援，保障動物們的正常生活。

「你們保護世界，我們保護熊孩子！」求助公告顯示，為保障園區內動物的正常生活，現急需一批淡水小魚、泥鰍、多春魚、小黃魚、蝦皮等水產品。

泥鰍是鶴類的主食，因泥鰍缺貨，武漢動物園目前只能用雞蛋臨時替代。淡水小魚為鵜鶘主食，多春魚、小黃魚為企鵝主食，目前均無替代飼料。

該公告稱，武漢動物園每天需泥鰍30斤，淡水小魚40斤，多春魚或小黃魚30斤，急需社會各界愛心人士幫助提供工會管道，動物園可以購買，也接受社會愛心捐贈，貨源需安全可靠。聯繫地址：武漢市漢陽區動物園路60號武漢動物園管理處，聯繫人：范軍15927608119。

武漢動物園官網顯示，全園占地面積達68萬平方米，以神農架金絲猴、濕地鳥類為特色，集野生動物保護、科學研究、動物科普教育和娛樂休閒為一體的城市動物園，系中國青少年科技教育基地、中國野生動物保護教育基地。

新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，武漢動物園已於1月22日起暫停開放。

(中時 )