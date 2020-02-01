美國官員於1月31日向美媒透露，恐怖組織基地（Al Qaeda）的阿拉伯半島分支組織（AQAP）1名領袖，據報已在美軍本月的1次空襲中喪生。報導指，美軍已追蹤該名恐怖領袖多月，並在本月發動針對性的空襲，待確認死訊後，就會正式公布戰果。

《紐約時報》報導，美國中央情報局（CIA）在去年11月透過線人，得悉AQAP領袖阿里米（Qassim al-Raymi）的行蹤。美軍其後以無人機追蹤阿里米，並於本月在葉門發動空襲，相信已成功擊殺包括阿里米在內的2名武裝分子。阿里米為美國懸賞1000萬美元追緝的恐怖分子，如其死訊屬實，美軍本次行動將是對AQAP的沉重打擊。

41歲的阿里米為葉門人，出身於阿富汗的阿蓋德訓練軍營，早在賓拉登指揮基地組織發動911恐攻時已是重要人物。阿里米其後涉嫌策劃殺害駐葉門的美國大使，在當地被判囚5年；但他在1年後即越獄逃走，並在AQAP前領袖烏海什（Nasir al-Wuhayshi）被美軍擊殺後，於2015年接替成為領袖。

此外，美國亞利桑那州警方1月31日公布，基地組織位於伊拉克的地區領袖阿努里（Ali Yousif Ahmed Al-Nour），上月30日在鳳凰城被捕。阿努里2006年在伊拉克費盧杰殺害2名伊拉克警員，被通緝多年終於落網。美方已展開將他引渡至伊拉克的程序。

(中時 )