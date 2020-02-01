台語金曲歌后詹雅雯「30又怎樣」出道30週年巡迴演唱會，1日於台北小巨蛋舉行，近日因武漢肺炎疫情延燒，主辦單位嚴謹以待，驗票處一一為觀眾測量體溫、提供酒精消毒，九成以上資深鐵粉自主戴口罩到場欣賞，詹雅雯一開場便說「好感動，你們沒有退票」，頻頻向將近滿場觀眾道謝，也帶領全場靜默10秒鐘為武漢肺炎祈福，並說到「祈求不管疫情發生在哪裡，都要平安順利幸福美滿」。

詹雅雯「30又怎樣」1日於台北小巨蛋舉行，和妹妹詹雅云（右）合體演出。（粘耿豪攝）

詹雅雯和妹妹詹雅云以一席「愛心連體裝」，於斥資千萬的圓形華麗舞台上重現當年「櫻花姐妹」，演唱〈越山嶺〉、〈車站惜別〉和〈真情放水流〉等曲，為演唱會揭開序幕。

詹雅雯和妹妹詹雅云以一席「愛心連體裝」重現當年「櫻花姐妹」組合。（粘耿豪攝）

她以長辮髮造型現身，搞笑地用台語問觀眾「我一直在意誰比較美」，詹雅云則在一旁想搭話，反被她阻止「請你別講話，做妹妹的請安靜」，見姐妹倆鬥嘴台下粉絲笑回「你們都很美」，逗得櫻花姐妹樂壞，詹雅云調侃姊姊「你強迫他們啦」。詹雅雯則感慨說「我們兩個是醜小鴨，在學校也是最吵的女生，沒什麼朋友，走到至今30年，都是因為有你們」，再次向粉絲致謝。

(中時 )