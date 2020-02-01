武漢肺炎疫情持續延燒，民眾為自保幾乎都不敢外出。近日羅志祥的女友周揚青，在網路上分享居家跳舞片段，沒想到影片才曝光沒多久，立刻就引來酸民炮轟：「還有心情在那邊像個白痴一樣地轉圈圈。」這也讓周揚青動怒，隔天罕見硬起來回擊。

周揚青近日在Instagram限時動態分享跳舞片段，並寫下「在家的第10天，我還很帥，沒有瘋」，從畫面中可以看到她身穿全黑中空裝，帽子幾乎遮住半張臉，沒想到卻有網友直接嗆她：「妳是真不知道武漢現在是什麼狀況還是覺得事不關己？」、「How stupid and ignorant can you be」。

對此，周揚青也不甘示弱回擊，首先公開對方帳號及截圖，「媽呀我一定是太閒了，不然怎麼都開始曬智障了？這種人微博有、抖音有就算了，怎麼ins也開始有了…？」接著她貼出一張10萬元人民幣的捐款收據照，並回嗆酸民：「老子在捐錢捐物資的時候，你除了到處罵人道德綁架，你還幹了啥？」

最後，周揚青以其人之道還治其人之身，直接Tag酸民的Instagram帳號呼籲：「那我也來道德綁架一下你唄～去給老子捐錢去！我就不信我是你唯一罵的，估計你那些訊息都是群發！」面對網路上非善意的謾罵，周揚青也不是省油的燈，直接一招帥氣反擊。

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(中時電子報)