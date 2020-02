武漢肺炎疫情持續延燒,民眾為自保幾乎都不敢外出。近日羅志祥的女友周揚青,在網路上分享居家跳舞片段,沒想到影片才曝光沒多久,立刻就引來酸民炮轟:「還有心情在那邊像個白痴一樣地轉圈圈。」這也讓周揚青動怒,隔天罕見硬起來回擊。

周揚青近日在Instagram限時動態分享跳舞片段,並寫下「在家的第10天,我還很帥,沒有瘋」,從畫面中可以看到她身穿全黑中空裝,帽子幾乎遮住半張臉,沒想到卻有網友直接嗆她:「妳是真不知道武漢現在是什麼狀況還是覺得事不關己?」、「How stupid and ignorant can you be」。

對此,周揚青也不甘示弱回擊,首先公開對方帳號及截圖,「媽呀我一定是太閒了,不然怎麼都開始曬智障了?這種人微博有、抖音有就算了,怎麼ins也開始有了…?」接著她貼出一張10萬元人民幣的捐款收據照,並回嗆酸民:「老子在捐錢捐物資的時候,你除了到處罵人道德綁架,你還幹了啥?」

最後,周揚青以其人之道還治其人之身,直接Tag酸民的Instagram帳號呼籲:「那我也來道德綁架一下你唄~去給老子捐錢去!我就不信我是你唯一罵的,估計你那些訊息都是群發!」面對網路上非善意的謾罵,周揚青也不是省油的燈,直接一招帥氣反擊。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)