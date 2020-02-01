武漢肺炎疫情嚴重，日本29日開始從武漢撤僑，連續3天撤回565位日本公民，但接回日人出現4名無症狀感染者。負責撤僑業務的日本官員31日驚傳輕生，目前警方正在調查釐清。日本已出現20起確診病例。

據日媒《產經新聞》報導，該名37歲的官員在今(1)日上午10時突傳輕生身亡，被一名路過民眾發現，報警處理。警方初步研判為自殺，詳細案情還有待釐清調查。

日本厚生勞動省於2月1日晚間，宣布又有三起新病例確診，包含30多歲至40多歲的3名日本籍男性，皆為搭乘撤僑專機的乘客。截至目前為止，日本已出現20起確診病例。

新確診的三名男性中，一名40多歲的男性搭乘了1月29日返日的第一班武漢撤僑專機，抵達後他前往醫院調查為陰性反應，但追加檢查後卻發現為陽性。另外兩名為30多歲的日本籍男性與40多歲的日本籍男性，皆為1月31日的第三班撤僑專機乘客。搭乘專機返日的乘客中，共計已出現8起確診案例。

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(中時電子報)