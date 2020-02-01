武漢肺炎肆虐，又有1個歐洲國家宣告淪陷！西班牙衞生部門1月31日證實，1名在加那利群島戈梅拉島（La Gomera）的德國籍男子證實感染武漢肺炎，他此前曾接觸1名確診患病的同胞。

西國衞生部門表示，該名患者與另外4名同是德國籍人士，因曾接觸1名德國確診患者，上月30日在島上接受醫學觀察及隔離。戈梅拉島位於大西洋並接近非洲大陸，距離西班牙首都馬德里2000公里，是德國人及英國人喜愛的度假聖地。

此外，載有自武漢撤離的27名歐盟成員國僑民的包機，昨日飛抵馬德里，機上的西國公民尚沒有人出現可疑症狀，他們將在馬德里的軍方醫院隔離及觀察14天。至於機上的4名丹麥人及1名挪威人，將轉乘飛機返國。

法國首架撤僑專機昨日亦接載183人，飛返法國南部隆河河口省的沿岸小鎮；機上乘客需於當地隔離14天。據報機上有2人身體不適，但初步檢驗武漢肺炎病毒結果皆為陰性。

(中時 )