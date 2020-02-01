罷韓案進入第二階段，很多高雄市長韓國瑜支持者擔心會過關。高雄黃醫師卻喊「免驚」，他認為韓國瑜已完全投入高雄市政，因此他會愈做愈好，而內政部的考核績效也已給韓國瑜一個肯定。

高雄黃醫師在Youtuber《Bit King比特王出任務》的節目中表示，很多人擔心罷韓會過關。他認為不必擔心，因為韓國瑜在總統大選後，就表示國民黨主席和選舉補助款都不是他的心之所在，黃醫師認為，韓國瑜看來已把物慾、權力看得很淡，回到原來我們所喜愛的那個高雄市長。

黃醫師點出，韓國瑜從11日開始重執市政，剛開始時，他是早上8點多到市政府開會。19日，他則是早上5點多到魚市場、到前鎮、鳳山農會或是果菜批發市場，看來他已完全投入高雄市政，並把中央政府的權責部分全部釐清，不再過問，也不會加以論述，他所提都是高雄市的事情，所以大家不用擔心，他會愈做愈好。

高雄黃醫師接著指出，內政部的考核績效報告有五大項，高雄有3項是全部縣市的第二名、一個是第一名，而且是六個直轄市裡的第一名。當然包括路平、清淤或是水溝、無障礙系統、拆橋的部分。其實高雄市府做的事情很多，經過這個評鑑以後，已還給高雄市政府團隊，包括韓國瑜市長任內，已得到一個肯定。所以罷韓團體的理論是韓國瑜在這一年無所作為，那就錯了，中央政府已經給韓國瑜一個肯定，所以未來韓國瑜一定會更加努力、認真地把市政做得更好。

(中時電子報)