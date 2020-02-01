香港大美人李嘉欣與富商許晉亨結婚12年，感情甜蜜令人稱羨，近日一家三口更特地趁著農曆新年假期，赴日本北海道旅行。事後李嘉欣也不忘送上福利，以限時動態曝光一張罕見的半裸賞雪照，令人想入非非。
李嘉欣人在北海道旅行，在PO出全家滑雪照與粉絲分享之餘，也不忘關心武漢肺炎疫情，真誠寫下：「希望所有人健康平安。」同時她更被發現以限時動態秀出其保養得宜的好身材，照片中她衣衫不整，巧妙放送大片雪白裸背，果然跟她照片中的文字一樣，真的是「Stunning View（驚豔美景）」！
(中時電子報)
香港大美人李嘉欣與富商許晉亨結婚12年，感情甜蜜令人稱羨，近日一家三口更特地趁著農曆新年假期，赴日本北海道旅行。事後李嘉欣也不忘送上福利，以限時動態曝光一張罕見的半裸賞雪照，令人想入非非。
李嘉欣人在北海道旅行，在PO出全家滑雪照與粉絲分享之餘，也不忘關心武漢肺炎疫情，真誠寫下：「希望所有人健康平安。」同時她更被發現以限時動態秀出其保養得宜的好身材，照片中她衣衫不整，巧妙放送大片雪白裸背，果然跟她照片中的文字一樣，真的是「Stunning View（驚豔美景）」！
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。