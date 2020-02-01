香港大美人李嘉欣。(本報系資料照)

香港大美人李嘉欣與富商許晉亨結婚12年，感情甜蜜令人稱羨，近日一家三口更特地趁著農曆新年假期，赴日本北海道旅行。事後李嘉欣也不忘送上福利，以限時動態曝光一張罕見的半裸賞雪照，令人想入非非。

李嘉欣人在北海道旅行，在PO出全家滑雪照與粉絲分享之餘，也不忘關心武漢肺炎疫情，真誠寫下：「希望所有人健康平安。」同時她更被發現以限時動態秀出其保養得宜的好身材，照片中她衣衫不整，巧妙放送大片雪白裸背，果然跟她照片中的文字一樣，真的是「Stunning View（驚豔美景）」！

(中時電子報)