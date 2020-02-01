一群在桃園機場得知復飛消息的越籍旅客，忍不住高聲歡呼。（范揚光攝）

越南政府1日無預警宣布，禁止所有大陸、港澳及台灣起飛的航班降落越南，已經在飛航途中的長榮BR385班機（見圖）只能中途折返桃園機場。（范揚光攝）

「2019新型冠狀病毒」疫情延燒，越南政府1日下午無預警宣布，禁止所有大陸、港澳及台灣起飛的航班降落越南，由於事出突然，各航空公司措手不及航班大亂，1架長榮班機甚至中途折返，不過到了晚間又宣布解除禁令，令各界為之傻眼。

長榮BR385班機原本1日下午從桃園機場飛往河內，結果中途接獲越南禁止降落的指示後，隨即在南海上空折返，旅客楊先生說，班機起飛1個多小時後，突然機長廣播表示，越南已經禁止台灣起飛的航班降落該國，因此必須原機飛回台灣，讓出國工作的他當場傻眼。

不過短短數小時後，越南政府又突然宣布，解除台灣航班的禁令，一群原本在桃園機場賭運氣等飛機的越南旅客爆出一陣歡呼，直呼太感謝了，甚至有人喜極而泣。越籍華僑袁先生說，他下午抵達機場後才得知禁飛令，雖然一時之間無法接受，但是旅客之間耳語相傳，越南政府會允許越籍航空返國，因此決定「賭賭看」，沒想到最後還是等到好消息了。

(中時 )