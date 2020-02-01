武漢肺炎疫情日趨嚴重，但蓋「大型收治場所」卻意外淪為口水戰。1日上午台北市長柯文哲以「防疫有專業」、「我覺得不是很懂的人就不要講」回應，北市府發言人戴于文1日晚間表示，該計畫是依照疾管署規定盤整北市內適當空間，以備不時之需，並非針對本次武漢肺炎疫情設置。

高雄市長韓國瑜日前針對武漢肺炎疫情提出將軍區改建大型收治場所構想，今日上午遭柯文哲酸指「這是誰教他的？」柯還強調，醫療是專業，不是很懂的人就不要講。

台北市府副發言人戴于文晚間針對媒體報導北市規畫有大型收治場所一事指出，北市府係依據疾管署「108年新興傳染病應變整備計畫」規定，盤整北市內適當空間，以備不時之需，並非針對本次武漢肺炎疫情設置。

戴于文指出，目前武漢肺炎疫情的因應作為，北市府全力配合中央政策，但依現階段疫情而言，尚無啟動大型收治場所的必要。戴于文也強調，防疫需要專業，現階段地方政府的防疫重點恐怕不是討論建立大型收治中心，且對大型收治中心建置及防疫的議題需要「謹言慎行」，以避免社會陷入恐慌。

(中時 )