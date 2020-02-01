政府投資2億元興建62條產線，經濟部表示，預計3月初可全部上線，產線全開後，連同原本產能可日供1000萬片。對於工人不足問題，總統蔡英文已請國防部派軍人駐場協助生產。

武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎延燒，使口罩的需求量大大提高。經濟部表示，預計新建的62條台灣製的口罩產線設備，其中10％為兒童口罩模具，目前已盤點完畢機器的放置跟生產空間。從2月3日起算，一個月內可陸續上線，會委託國內口罩專業生產工廠協助製造，每日可產600萬片。

經濟部表示，機器會放在國內口罩大廠空餘空間內，且這些廠商有醫材證，做完才能迅速出廠配送。至於口罩售價經濟部屆時會統一訂定，價格會包含物流、人力成本。

而口罩的原物料從PP聚丙烯（不織布原料）、到口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏供應部分，經濟部表示國內都有生產也有掌握。對為何不能從國外進口口罩？是因短期內進口的價錢提高，數量也不易取得，所以要從強化自己國內供應能力著手。

(中時 )