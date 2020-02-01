新北市議員陳偉杰實地走訪藥局等地，口罩等防疫物品都銷售一空，民眾根本買不到。（陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

武漢肺炎襲台，下周一起國中小學校社團、安親班、課輔班陸續開課，家長如臨大敵，尤其規定「學童需自備口罩」才能進出班級，讓買不到口罩的家長氣炸，找上新北市議員陳偉杰陳情要議員幫忙買兒童口罩，不然就幫忙托育，令議員哭笑不得。

「買不到兒童口罩就不能去安親！小孩誰顧？」家長氣憤表示，根本買不到口罩，連酒精、乾洗手也都大缺貨。新北市議員陳偉杰表示，近日接到選區家長陳情說買不到兒童口罩，影響下周一無法把孩子送到幼兒園或安親課輔。

陳偉杰說，今天中午他到三芝、石門藥妝店和多間藥局走一趟確實什麼都沒有，偏遠區域醫療資源缺乏，學校健康中心、保健室可能也不夠用。

陳偉杰表示，他即刻與市府教育局、衛生局聯繫，反應家長意見，不過市府回覆現在口罩都由中央管控，地方政府無法配給，但若配給各校健康中心或保健室備用口罩應該可行，至於安親班、幼兒園規定戴口罩才可進班，私人企業目前無法可管。

陳偉杰要求市府應儘速與中央協調，新北市人口多、學校多，學童健康不能開玩笑，兒童口罩應儘速供貨，讓家長安心，否則孩子沒人照顧，家長也無法正常上班工作。

(中時 )