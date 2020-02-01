武漢肺炎來勢洶洶，不斷升溫的疫情如今也衝擊到大陸影視圈。2月1日，中國廣播電視社會組織聯合會電視製片委員會發布最新通知表示，在武漢肺炎疫情防控期間，所有影視製片公司、影視劇組及影視演員，暫停影視劇拍攝工作，這恐讓剛走出低谷的大陸影視業再遭重擊。

1991年成立的中國廣播電影電視社會組織聯合會電視製片委員會，隸屬大陸國家廣播電視總局，現有會員約1,700多家，涵蓋大陸各行業影視製作機構和各大影視拍攝基地，影視劇年播出量約占大陸總量的95％。

綜合陸媒報導，中國廣播電視社會組織聯合會電視製片委員會1日發布「關於新冠疫情期間停止影視劇拍攝工作的通知」表示，疫情防控期間，所有影視製作公司、影視劇組及影視演員，應按照國家有關規定，暫停影視劇拍攝工作。

該通知並稱，疫情期間，影視製片從業人員、影視演員有權拒絕拍攝工作。如疫情期間發現有繼續拍攝的情況，可向中廣聯合會反映，或向當地政府和防疫部門舉報。

報導指出，這項禁令猶如讓大陸影視業陷入停擺。現已傳出，台星趙又廷新片「陰陽師」已經停擺，而同樣停拍的戲劇，還包括大陸知名女星楊冪新戲「謝謝你醫生」、劉詩詩新戲「親愛的自己」、王凱新戲「大江大河2」等。

另以長期作為大陸影劇業拍攝的重鎮浙江橫店為例，受到疫情影響，橫店自近日下發暫停拍攝的通知以來，30多個在拍和籌備劇組全部停工，原地休整待命。橫店影視城日前發佈公告，將減免劇組在停拍期間的攝影棚及酒店費用，並將給予群演每人每月人民幣（下同）300元的租房補貼和200元的生活補貼。

(工商 )