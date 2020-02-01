李亦婕（右起）、莫允雯、邵雨薇、林子熙演出其他單元。瀚草影視提供

越南今（1日）下午無預警禁止台灣等國飛機入境，不過晚間又突然解禁，目前航班順利運作。由瀚草影視製作的華語影集《2049》，原計畫包括陳漢典、李亦婕等演員，加上劇組人員共25人，2月14日將赴越南拍攝7天，下午傳出禁止台灣飛機入境消息時，令劇組上下憂心忡忡。

製作人湯昇榮晚間表示，由於故事發生在越南，大隊人馬已做好前往越南的行前準備，幸好幾小時後局勢大逆轉，讓大家虛驚一場，倘若不前往越南取景，他們一時之間還沒有任何應變措施，也無法估計損失，現在越南對台雖然解禁，還是要看未來2週是否有變化。

《2049》由邵雨薇、林柏宏、莫允雯、林子熙、李亦捷、陳漢典及劉瑞琪、尹昭德等演出，金鐘導演許立達執導。湯昇榮表示：「這個題材從構思到籌備近5年，故事核心以未來題材反映我們對於過去、現在及邁向未來世界的人性與心靈探索，難度很高，希望以IP開發的角度發展下去」。

《2049》第一系列有三個單元，分別是《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》。陳漢典、李亦捷在喜劇題材單元《幸福話術》飾演夫妻，該單元將赴越南拍攝，替全劇增添異國風情，同時找來當紅的越南男星Henry Lu客串。

(中時 )