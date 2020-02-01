北部一對男女16日從武漢返台，但2人入境時填寫的資料，包括電話和住址都是假的，里長30日到2人所填寫住處查訪，才驚覺受騙，趕緊報警處理。這2人返台至今，可能已經在台灣各處遊走了15天，31日警方才找到失聯的馮姓男子，但另一名陳女仍行蹤不明。

根據《東森新聞》報導，台北市大安區錦華里里長溫美珠表示，「我們社區有2例從武漢入境的民眾，我們來好好關心他，結果讓我們真的很詫異的、非常憤怒的是，這2個人寫的都是假資料，到底有多少這樣子入境的人，而且是來自武漢的重災區民眾，現在逍遙、趴趴走在我們整個台灣呢？」

溫美珠表示，1月27日初三里幹事接獲通知，前往訪視從武漢返台的馮男、陳女，依照2人留下的手機號碼撥打，竟然是空號、手機關機，隨後便找到2人所填寫的居住地址，發現是一棟住商混合大樓，只能等到30日開工，再和警方一同前往，沒想到此地址是馮男的前公司地址，2人的住處根本不在這。

溫美珠氣憤表示，過年期間，里幹事放棄年假親自訪視，雖然馮男在警方協助下已在新北市被找到，但戶籍在桃園市的陳女仍下落不明。2人自16日入境，至今已在全台流竄將近半個月，不配合防疫，希望政府可以霸氣開罰。

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(中時電子報)