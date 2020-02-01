紅豆餅是台灣常見的銅板美食，一口咬下，內餡爆漿流出，光是用想的就讓人垂涎三尺。這樣的好滋味，熱情的台灣人當然不藏私，不但要分享給地球另一端的好朋友，甚至採用當地原料改良紅豆餅，意外創造商機。

友邦聖露西亞去年11月舉辦加勒比海年度商展，派駐在聖露西亞的外交替代役男林柏穎在會場上製作紅豆餅，引起不少當地民眾好奇而駐足詢問，不僅成了商展上的熱門攤位，也

「國中小放學後都要吃紅豆餅，買到老闆都認識我，後來每次去都會多送我一顆。」林柏穎到了聖露西亞，因為懷念家鄉的滋味，以及要參加商展的動力，自行上網搜尋紅豆餅的製作方法，再加上來露國參展的姐姐們的指導，在天助自助下在異國重現了台灣銅板美食，也一解思鄉的滋味。

林柏穎說，露國人民一開始以為紅豆餅是類似司康餅（Scone）的點心，咬了一口，熱騰騰的濃稠奶油流出來，全都露出不可置信的表情。「他們本來還擔心是不是麵粉沒有熟，經過解釋並再次品嘗，每一個都愛不釋手。」

林柏穎透露，有個賣香蕉粉的攤販聞香而來，希望能夠開發出香蕉粉的新用途，雙方討論過後嘗試用香蕉粉取代麵粉作為紅豆餅外衣，在經過不斷地試驗過後，找於找到麵粉跟香蕉粉完美比例，「單純吃外皮或配奶油內餡都很好吃，內餡如果放入巧克力醬，那更是絕配。」

香蕉粉攤販將改良後的紅豆餅拿回自己攤位給當地人試吃，業績大幅提升。林柏穎說，三天活動期間，不少人都願意嘗試紅豆餅，吃完後也都露出滿意的笑容，不但有人來詢問食譜，香蕉粉攤販更直接請教紅豆餅機器有無販售以及製作的流程。

(中時 )