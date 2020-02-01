武漢肺炎疫情延燒全球，加上美國經濟數據疲軟及美企財報好壞參半，全球經濟前景蒙上隱憂。31日美股籠罩沉重賣壓，三大指數均收跌1.5％以上，道瓊指數狂瀉逾600點，與標普指數繳出6個月來最慘周跌幅。

上周五道瓊工業指數收跌603.41點或2.09％，報28,256.03點。標普500指數收跌1.77％，以3,225.52點作收。那斯達克指數收跌1.59％，收在9,150.94點。

標指不僅驚見去年10月2日以來最大單日跌幅，且從1月初攀抵的收盤高點跌掉3％以上。

三大指數周線全黑，道指、標指和那指分別周跌2.5％、2.1％及1.8％，道指與標指更雙雙寫下去年8月初以來最大單周跌幅。

美股同時收月線，1月全月道指跌1％，標指跌0.2％，那指漲2％。

武漢肺炎疫情席捲全球，美國政府宣布，將新型冠狀病毒疫情列為美國公共衛生緊急事件。國務院同時將對中國的旅遊警示升到最高的第4級，要求公民勿赴中國旅行。美國疾病管制局（CDC）亦發出隔離令，強制過去14天自湖北返美的美國公民接受隔離。

受疫情延燒影響，美國三大航空宣布暫停往返中國航班。上周五達美航空與美國航空股價重摔，分別收跌2.38％、3.17％。

經濟學家憂心，武漢肺炎對全球經濟的衝擊程度，更甚2002至2003年間的SARS疫情，畢竟現今中國經濟規模較之SARS爆發當年，已不可同日而語。

除武漢肺炎疫情外，美國經濟數據疲軟也潛藏隱憂。12月消費者支出雖穩定成長，企業投資卻持續縮手，加深美國經濟成長疑慮，另外1月美國中西部製造業指數觸抵4年低點。

有「技術分析教父」封號的艾坎波拉（Ralph Acampor）31日受訪指出，武漢肺炎疫情可能持續惡化，在此恐慌情緒籠罩下，美股恐大幅向下修正，他預期美股會從最近高點至少回跌10％。

(工商 )