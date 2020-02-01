大陸宣布各類金融機構 2/3起正常上班 21:572020/02/01 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經1日晚間報導，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局發佈關於做好春節假期後金融服務工作的通知表示，根據「國務院辦公廳關於延長2020年春節假期的通知」精神，各類金融機構及金融基礎設施相關機構，自2020年2月3日起正常上班。 由於陸股因武漢肺炎疫情延至3日周一開市，動態引發全球市場關注，日前各項維穩消息與說法不斷出現，除了傳出雙黃連口服液可抑制病毒、機構信心喊話之外，中國人民銀行1日稍早也罕見對市場發聲，強調疫情對經濟影響只屬暫時，3日開盤後將提供足動流動性。 (工商 ) #各類 #金融機構 #中國人民銀行 #春節假期 #上班 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎疫情衝擊！陸股延後交易 下周一開盤 10:372020/01/28 財經 防堵疫情 陸延長春節假期 04:092020/01/29 財經要聞 除夕照上班 女乘客一舉動讓客運司機暖在心坎 22:482020/01/29 生活 陸各地延後開工開學 最快2／10 04:092020/01/30 焦點新聞 百萬獎金攬才 2千博士拚創新 04:102020/01/30 兩岸要聞 《電子零件》陸廠區延後復工，國巨：加班人員正常出勤不影響 08:352020/01/30 財經 《通信網路》宏達電抗「疫」，明改居家上班、下周需繳交健康聲明表 08:352020/01/30 財經 波動變大 期交所調升保證金 04:102020/01/31 證券．權證 春節假期台東縣遊客人次82.7萬創新高 觀光產值約48億元 15:062020/01/31 生活 大陸廠延長春節假期 奇力新跨廠區調度 因應需求 04:092020/02/01 證券．權證 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝大利空在明天 - 財經 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 台積電死敵出招 狠砸1千億求助ASML能成功？ - 財經 台股2天爆千億巨量換手？專家曝背後原因 - 財經 - 工商 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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