新浪財經1日晚間報導，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局發佈關於做好春節假期後金融服務工作的通知表示，根據「國務院辦公廳關於延長2020年春節假期的通知」精神，各類金融機構及金融基礎設施相關機構，自2020年2月3日起正常上班。

由於陸股因武漢肺炎疫情延至3日周一開市，動態引發全球市場關注，日前各項維穩消息與說法不斷出現，除了傳出雙黃連口服液可抑制病毒、機構信心喊話之外，中國人民銀行1日稍早也罕見對市場發聲，強調疫情對經濟影響只屬暫時，3日開盤後將提供足動流動性。

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