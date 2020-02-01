國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，過去幾個月來全球經濟狀況有所好轉，但前景更加不確定。她呼籲各國政策制定者應竭力避免增添新的不確定性，建立更具韌性和包容性的經濟，以應對外在衝擊。

據新華社報導，格奧爾基耶娃1月31日在IMF華盛頓總部舉行的圓桌記者會上表示，與去年10月相比，當前全球經濟狀況有所好轉，特別是全球製造業和貿易正觸底回升，這部分得益於貿易緊張局勢出現緩和、全球數十家中央銀行集體採取降息等寬鬆貨幣政策。

IMF上月20日發布的《世界經濟展望報告》更新內容預計，2019年全球經濟增速為2.9%，2020年為3.3%，2021年為3.4%。

格奧爾基耶娃指出，從澳洲野火、中東地緣政治緊張局勢，再到武漢肺炎（2019新型冠狀病毒肺炎）疫情，以及部分經濟體收入不平等問題加劇，讓全球經濟前景變得更加不確定。

她呼籲全球政策制定者要竭力避免增添新的不確定性，利用財政、貨幣政策和結構性改革建立更具韌性和包容性的經濟，增強社會凝聚力，以應對外部衝擊。

談到武漢肺炎疫情，格奧爾基耶娃則表示，IMF正密切關注疫情形勢發展，將在幾周後對其經濟影響做出評估。雖然短期內疫情可能會對中國經濟造成影響，但她相信中國政府擁有充足的政策空間穩定經濟增長。

(中時 )