武漢市台辦負責人昨晚透過新華社表示，根據目前掌握的情況，在武漢台胞共有約476名，其中有肺炎疑似病例3人、1人已確診並住院治療。對於在台家屬大聲疾呼，希望儘早把這些滯留武漢的台灣民眾接回台灣，武漢市台辦表示，「我們高度重視，正在積極協助解決。」

武漢市台辦表示，隔離期間，市、區台辦和武漢台商協會通過電話、微信群、微信公眾號、QQ群等管道，及時向台胞台屬傳遞疫情防控資訊，幫助在漢台胞瞭解情況，做好自我防護，積極疏導穩定留漢台胞情緒。分別設立台胞諮詢服務專線，通過微信群、微信公眾號對外發佈，接受台胞求助、諮詢服務。

連日來，各區台辦通過街道、社區轄區工作機制，協助台胞做好疫情防控，到台商居住集中的社區開展走訪慰問。上門提供消炎藥品、口罩、消毒水等醫療防護用品10餘批次，第一時間妥善解決個別台胞家中生活物資儲備不足的短缺。

武漢市台辦表示，在省、市疫情防控指揮部統一指揮下，在國台辦和省台辦具體指導下，本著高度重視和關懷臺胞健康福祉的宗旨，積極開展疫情防控涉台工作，及時瞭解掌握在漢臺胞情況，及時回應臺胞需求，通過各類管道發佈防控資訊，主動為臺胞提供疫情防控服務和生活上的幫助。

根據目前掌握的情況，在武漢臺胞共有約476名。其中有疑似病例3人，1人已確診，均在台辦的協助下及時就醫並做了核酸檢測，確診台胞已安排住院治療。大部分留漢台胞對於當前武漢疫情防控措施能夠給予理解，並和廣大武漢市民一道積極配合儘量減少外出，加強自身防護。「部分台胞因工作、家庭需要，希望能早日返台，我們高度重視，正在積極協助解決。」

(中時 )