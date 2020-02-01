因應大陸武漢肺炎疫情不斷升高，中央流行疫情指揮中心決定擴大邊境檢疫，自明日起將廣東省列為二級流行地區，自廣東入境者一律居家檢疫14天，居在廣東的陸人則禁止入境，另小三通入境者，一律居家檢疫14天，一天影響約3000人。

指揮中心指揮官陳時中表示，今日專家會議決定將中國大陸流行地區判定，劃分為兩級，一級流行地區表示當地已出現明顯不易控制的社區傳播，目前湖北省已列為一級流行地區；二級流行地區表示懷疑當地已有社區傳播，有相關旅遊史應列入居家檢疫對象。

由於大陸廣東省近日累積確診病例數持續上升達520例，已有9成以上二級行政區發生病例，且有超過15％病例無湖北活動史、已出現多起群聚事件並有病例輸出至其它地區等社區傳播證據，考量我國與廣東每周飛航往來密切，決議將該省列為二級流行地區。

陳時中進一步指出，民眾自一級流行區域湖北省回台，將在醫院接受採檢，經採檢二次都陰性之後，才會放行，並自主健康管理14天，即儘量避免外出，如需要外出需配戴外科口罩。至於入境民眾如果有廣東省旅遊史，則需在醫院接受採檢一次陰性後才放行，回家後進行14天居家檢疫，若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

另中港澳入境者，指揮中心監測應變官莊人祥表示，在中港澳航班上都會發健康聲明卡，會填過去14天是否有廣東旅遊史，防疫要求由原來的自我健康觀察升級到自我健康管理，即要儘量避免外出，外出時需要戴口罩。

(中時 )