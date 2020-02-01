林口男就診「落跑」衛生局找到人排除染武漢病毒。(翻攝自臉書爆料公社)

林口男就診「落跑」衛生局找到人排除染武漢病毒。(翻攝自臉書爆料公社)

戶籍新北市的一名中年男子26日剛從大陸返台，昨覺得呼吸不順，到新北市林口一間診所就醫，孰料醫護警覺請他到大醫院時，他竟失控叫罵隨即負氣離開，引發恐慌，桃園市衛生局一度尋人撲空，晚間終於找到人，勸導到林口長庚檢查，確認無呼吸道症狀且X光片無異狀，解除虛驚。

新北市一間耳鼻喉科診所1日在臉書控訴，一名身穿紅外套的中年男子昨天到診所就診，自稱呼吸會喘，護理人員量體溫及詢問旅遊史，獲悉他剛從大陸返台，機警請他到門口，說明要立即前往鄰近的林口長庚急診，或撥打1922防疫專線，男子聽聞突然暴怒，不但大聲叫罵還推人，甚至作勢要出手打聲援的其他病人，診所揚言報警，男子轉身逃離現場。

醫護人員將監視器影片放上網，感嘆難為，網友見狀擔憂疫情擴散、引發恐慌，新北警方獲報後，循線掌握男子戶籍在新北市，但從車籍資料發現他在桃園龜山區有住處，桃園市衛生局下午會同警方前往訪查卻撲空，還一度找上他已離婚多年的前妻，直到晚間里長發現他返家急忙通報，衛生局才順利找到人。

桃園市衛生局指出，男子並無發燒、咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，經勸導就醫檢查後，Ｘ光片也正常，不符合通報條件，男子表示自己有氣喘病史，長時間在該診所拿類固醇噴劑，即將用罄到診所拿藥，自覺被刁難又急著趕赴友人之約才會失控，坦言脾氣不佳、嗓門又大深感抱歉，衛生局人員對他實施衛教，並請他自己管理14天，結束一場虛驚。

(中時 )