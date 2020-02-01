武漢肺炎疫情持續，各地醫療和防護用品短缺。大陸財政部、海關總署等3個部門周六（1日）發布通知表示，對來自境外捐贈的物資，免增收進口稅，退還早前徵收的稅款。大陸國務院稅則委員會亦宣布，不對從美國進口的醫療物資加徵關稅，已加徵稅款予以退還。

3部門聯合發布《慈善捐贈物資免徵進口稅收暫行辦法》，規定在2020年1月1日至3月31日期間，對境外捐贈用於疫情防控的進口物資，免徵進口關稅和進口環節增值稅、消費稅等稅收。免稅範圍包括政府部門、企業、社會團體或個人從境外進口或捐贈的物資，將被免稅。

通知顯示，進口的物資包括試劑，消毒物品，防護用品，救護車、防疫車、消毒用車、應急指揮車。若相關捐贈物資無明確的受贈人，將交由大陸紅十字會總會等組織接收。而早前已繳稅的有關單位可在9月30日前向海關辦理退稅手續。

另大陸國務院關稅稅則委員會知會海關總署，指為積極支持疫情防控工作，對按照「防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情進口物資免稅政策」進口，且原產於美國的醫療物資，不實施為反制美國301措施所加徵的關稅；已加徵稅款予以退還。

(中時電子報)