大樂透再摃 2／2頭獎上看2.7億元 22:142020/02/01 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透今（2/1）日頭獎未開（連5摃）。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今（2/1）日頭獎未開（連5摃），明（2/2）日預估銷售1.5億元，頭獎累積預估上看2.7億元且2/2大樂透百萬紅包續開，目前還有115組待開出。 台灣彩券表示， 2月1日大樂透春節大紅包9中6開出情形：84組中開出11組，總中獎注數為13注，其中9組為單注中獎，2組為2注均分。該活動從1月23日至2月1日止，累計開出245組，未達360組，2月2日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。 詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 (工商 ) #大樂透 #頭獎 #中獎 #春節大紅包 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 20:472020/01/28 財經 台彩大樂透360組百萬元大獎 尚有191組未送出 11:242020/01/29 財經 母帶女玩刮刮樂 店員好心舉動媽媽竟氣炸 17:042020/01/29 社會 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 20:452020/01/29 財經 大樂透再槓 下期頭獎金額上看1.6億元 22:242020/01/29 財經 兩家億旺彩券行 29日同時開出春節大紅包 22:542020/01/29 財經 大樂透今頭獎上看1.6億元 春節大紅包還有159組100萬元 15:262020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看1.6億元 20:412020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看2億元 20:422020/01/31 財經 今大樂透開出 頭獎上看2.4億元 21:202020/02/01 生活 財經熱門新聞 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 台積電死敵出招 狠砸1千億求助ASML能成功？ - 財經 越南禁台航入境 星宇中標、越捷困台 - 財經 - 工商 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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