大樂透今（2/1）日頭獎未開（連5摃），明（2/2）日預估銷售1.5億元，頭獎累積預估上看2.7億元且2/2大樂透百萬紅包續開，目前還有115組待開出。

台灣彩券表示， 2月1日大樂透春節大紅包9中6開出情形：84組中開出11組，總中獎注數為13注，其中9組為單注中獎，2組為2注均分。該活動從1月23日至2月1日止，累計開出245組，未達360組，2月2日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。

詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

(工商 )