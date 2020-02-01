林哲熹第一次初體驗，刷背洗腳拍馬屁

林哲熹去年在台劇《我們與惡的距離》演出思覺失調症患者應思聰，成功打開知名度，他以往多演出難度極高的難纏人物，為了接下來可能會面對的新角色，特地在年假前赴馬場練習騎馬，同時在馬背上感悟去年的工作心境，期望未來能成為「主流市場的選項」。

林哲熹接受初級班騎馬訓練，課程約30分鐘，他坦承一開始有點怕，畢竟歐洲馬很大隻，卻在練習過程中發現騎馬是一項安靜的運動，「人不能太用力，安靜感受牠的肌肉，你順著牠，牠反而會聽你的話，最難的是讓自己安靜。」

林哲熹騎馬初體驗表現不錯。（粘耿豪攝）

他形容自己在騎馬時，盡量讓心情保持平靜，「牠就像海浪，不要對抗牠，是順著牠，我們兩者的力要真空，牠的力不見、我的力不見，硬要讓馬走反而會僵住，就像感情一樣，往往一有裂縫就想要抓住，其實要更放鬆，才能重新找回那個頻率。」

林哲熹資質不錯，一堂課下來就能自主騎馬慢步繞場，還能讓馬煞車、轉彎，接著他到馬廄體驗幫另一匹白馬梳毛，也嘗試清理馬蹄鐵，「我能夠感覺到兩匹馬個性的不同，第一匹應該是教學用的馬，一騎上去牠就在感覺你是不是新手、好不好欺負，如果騎得好牠就會好好配合，第二匹馬感覺就比較有個性、高貴。」

林哲熹到馬廄幫另一批白馬梳毛。（粘耿豪攝）

肯定自己的努力

首次的騎馬體驗，也讓林哲熹對最近的狀態頗有感觸，「我滿有共鳴的，跟工作一樣，當演員想要做些什麼，有時候順著反而會比較舒服。」他每年年末都會回顧一些遺憾的事情，例如沒有到手的好角色，一直想著自己沒演到反而成為心裡的負擔。

前幾年林哲熹的作品不少，有電影《狂徒》、《樂獄》、《愛上卡夫卡》，可惜票房不盡人意，直到戲劇《與惡》才衝出知名度，「去年解決了一些迷惘的事情，現在又有新的課題，就是怎樣被大家認識、如何跳出角色。我現在演的角色比較極端，在主流的圈子比較沒有被考慮，我並沒有覺得自己是主流類型的演員。」

林哲熹實話實說：「我想拍主流電影，有了主流的作品，比較不會被排除在名單外，這是新的課題，我得補足的一塊拼圖。」統整去年的表現，他給自己的年度漢字是「潛」，象徵在海的居中位置，「我感受到一些壓力，同時又有累積東西，在中間等待，等待浮出來或者繼續往下潛，沉澱、等待都好，這個狀態有好有壞。」

「不過我也要給予自己一個肯定，去年滿開心的，有去到台北電影節、金鐘獎。」特別是跟吳慷仁等《與惡》同仁一起站在金鐘獎頒獎典禮台上，林哲熹說：「看著台下的人散開，覺得終於有參與感，算是這個圈子的人了，在台上我就跟慷仁哥說：『哇！原來就是這種感覺。』他回我說：『對啊，你以後就是在追逐這個東西。』」

林哲熹在《我們與惡的距離》中表現亮眼。（公視提供）

當演員領悟孤獨

聊到演員這個職業，在林哲熹眼裡既自虐又迷人，「拍一部作品，我會把所有精力放在Action開始後，真正痛苦是作品跟作品間的空檔。」他表示，在成為演員之後，工作跟生活分不開，時常感受到自己是孤獨的人，「前陣子拿到演唱會的票，竟不知道能找誰去看。」

當演員要付出的代價不小，林哲熹舉例：「前陣子看一個節目，有位導演說他很感謝演員，演員為作品付出一切，但是所有的人又都能批評演員。」他自認幸運，沒遭受過猛烈批評，卻也能感受到那種壓力存在。

許多演員的休閒娛樂跟工作很難分清，林哲熹說：「演員有什麼東西是絕對用不到的？很難講，我放假的時候會做很多事，不知道是放鬆或者是為工作準備。」就像他練習騎馬，一方面也是想未來能有機會能挑戰古裝劇。

那如果不當演員呢？他又舉例解釋演戲迷人之處，「之前看關於演員的選秀節目，其中一個參賽演員進了8強後被淘汰，就很滿足地對自己說：『沒關係，我已經走到這邊，算不錯了。』他後來在4強賽的畫面，看到另一位演員挑戰演出獨角戲，拿著夜明珠對著鏡頭飆情緒戲，突然感動說好想演、好不想放棄。」

「那就是我現在的感覺。」林哲熹認為演員就是一直不停在尋找更好的角色，沒有終止的一天，每次重新開始後又歸零，拿到機會又想去演，在這樣高壓的生活下，只要無法消化就會內傷，他騎完馬後給出一個不錯的建議：「或許那些壓力大的人能來騎騎馬，接觸大自然，動物是很療癒的。」

喜愛動物的林哲熹，大推騎馬這項運動。（粘耿豪攝）

(中時 )