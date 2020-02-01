新生代饒舌歌手高爾宣以〈Without You〉、〈Why You Gonna Lie〉等曲迅速走紅，出道一年就擁有超高人氣，瞬間爆紅的壓力讓他喘不過氣，去年底爆出有身心問題求診心理醫生，更和交往2年多的女友分手，不過前女友似乎懷疑高無縫接軌，更有網友間接傳聞高爾宣似乎劈腿同屬嘻哈團體「Ching G Squad」的女團員芮德，高爾宣今日也在IG透露實情。

「Ching G Squad」由高爾宣、婁峻碩、唐仲彣、芮德組成，以〈coconut tree〉等多支人氣嘻哈單曲迅速竄紅。而有網友發現，高爾宣前女友似乎懷疑自己被劈腿，在IG發出限時動態，更有人稱之前朋友在夜店疑似跟高爾宣喇機。

高爾宣於IG回應劈腿傳聞。（翻攝IG）

對此，高爾宣今天於IG發限時動態，回應「我不去夜店玩的所以你朋友喇錯人了，11月CGS在西門錄實境節目不知道你們是不是看到這個，我和她分手是因為我後面壓力越來越大她的疑心病越來越重，她瞞著我去看心理醫生我覺得我很失職也很無助，如果兩個在一起都生病了要怎麼在一起，分手後我大部分的時間都在陪家人，也和木柵兄弟，我會約芮德吃飯，婁最近忙比較少約，我跟Chris會一起看診，去公園曬太陽，跟朋友出去很正常吧」。

高爾宣也說「我從來不覺得分手是一種失敗收尾，兩個不適合的人要怎麼走到最後，我根本沒在藏的，我沒劈腿我一點都不心虛，我講完了我問心無愧，其他要繼續瞎摸放屁的自便」。

(中時 )