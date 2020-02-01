中央氣象局表示，明天白天各地氣溫開始回升，不過桃竹苗三縣市今夜明晨仍有低溫6度以下機率，今日已亮起「橘色燈號」警示，民眾需嚴加防範。

氣象局指出，桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，已亮起非常寒冷的「橘色燈號」，另外基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，已亮起「黃色燈號」，提醒民眾注意保暖。

周日白天氣溫會明顯回升，白天北部及宜蘭、花蓮約21-23度，中南部和台東地區約24-25度，各地早晚溫差大，提醒民眾務必做好保暖，免得著涼感冒。

氣象局提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

環保署空氣品質監測資料顯示，明天環境風場逐漸轉為偏東風，中南部地區位於背風側，污染物易累積，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

(中時 )