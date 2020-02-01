在徐志摩「再別康橋」紀念碑前。

當年牛頓就讀的「三一學院」。

後面那棵是牛頓發現萬有引力的蘋果樹。

黃國倫欣賞歌舞劇，只有他戴口罩。

黃國倫在倫敦維多利亞車站附近熱鬧街上，發現街上都沒有人戴口罩。

音樂大師黃國倫日前受邀到英國劍橋大學的「名家講堂」演講，為劍橋學子分享成功之道、愛與夢想之路，並在「華彩康橋夜 劍橋學聯春晚」擔任壓軸表演嘉賓。他出發前已爆發武漢肺炎疫情，因此隨行攜帶口罩、消毒水及健康食品等，內服外用裝備一應俱全。

黃國倫原本計畫明（2日）將飛到大陸廣州錄製《流淌的歌聲》節目，由於英航已停飛大陸，此時此刻也不適合前往，暫時取消錄影行程，加上轉機也增加風險，好不容易搶到最後一個直飛班機的位子，預計明天回到台灣。

春節期間因疫情慢慢擴大，寇乃馨和黃國倫在日本度完假，她回台，他則到倫敦參加講座。寇乃馨憂心忡忡，靠通訊軟體遙控黃國倫的一舉一動，每天提醒他為了家人健康，一定要做好防護，「我要他每天報告吃幾顆維他命，他在去程的飛機上發現外國人都沒戴口罩，只有華人戴」。

寇乃馨和黃國倫慶幸在日本買到防花粉症的口罩， 她表示，黃國倫不管欣賞歌舞劇或在倫敦維多利亞車站附近熱鬧街上，發現當地人及遊客都沒戴口罩，黃國倫堅持全程戴著，還因此引人側目。

她不忘呼籲「每個人先從自己做起，只要顧好自己健康，家人就健康，大家也就平平安安」。她說，以往為了工作忙碌奔波，這個年節因為疫情，難得在台灣多停留一陣子，「很久沒睡飽8小時了」。

據知，夫妻倆受武漢肺炎疫情影響，2月被迫取消至少4場大陸商演活動，損失近千萬台幣。寇乃馨坦言，以往會到中國傳媒大學演講、教學，現在因疫情關係，2、3月的課都已經延後，將改用微信或直播平台等線上教學方式。

其實黃國倫出發前評估許久，畢竟要待在密閉空間的長途飛行，但主辦方英國劍橋學聯副主席肯定他為華人音樂做出巨大貢獻，盛情難卻，加上劍橋大學的「名家講堂」以往的講者僅邀知名企業家或文壇如劍橋大學副校長、皇家工程院院士等大老，黃國倫認為此次能代表華語樂壇獲此榮譽受邀演講，當然要把握難得機會。

(中時 )