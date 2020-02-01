台語金曲歌后詹雅雯「30又怎樣」出道30週年巡迴演唱會，1日於台北小巨蛋舉行，每次詹雅雯開唱詹爸爸都會現身力挺，為女兒加油打氣，但去年首站高雄場，詹爸爸因身體不適無法到場，今日詹爸爸驚喜現身小巨蛋，讓詹雅雯感動萬分，她也特別獻唱〈人生公路〉，全場觀眾更給予如雷掌聲。

詹雅雯開唱詹爸爸驚喜現身。（粘耿豪攝）

詹爸爸一出場時詹雅雯激動痛哭，看到父親更是激動地跪在爸爸旁邊，詹爸爸上台後激動地說「我是雅雯爸爸，她歹命小孩，我一個做粗工的沒辦法給她栽培，學歌都靠他自己，去電台唱歌比賽，賺回冰箱、沙拉油，讓我都不用買。」

詹雅雯感謝父親養育之恩。（粘耿豪攝）

聽到父親一席內心話，詹雅雯先是稱讚父親「我爸今天穿很帥欸」，破涕向「我很感謝爸爸，用紙教我ㄅㄆㄇㄈ，這份情我永遠跟你感謝」，更笑說「我爸在家不跟我說這些，今天不知怎麼會講，感謝大家給我這個機會」。

詹雅雯「30又怎樣」演唱會1日在台北小巨蛋舉行。（粘耿豪攝）

演唱會中她一連帶來超過30首經典歌曲，也一連換「愛心連體裝」、「眼球裝」、「水墨雅雯裝」、「俏麗護士裝」四套服裝展現滿滿誠意，為了和全場觀眾近距離互動，更特別加碼搭建天車結構，讓所有歌迷感受融合視覺、聽覺的美聲嘉年華。

詹雅雯好友許常德裝扮為「秋香」搞笑演出。（粘耿豪翻攝）

此外演唱會也結合華麗舞群及與歌仔戲班，上演電影《唐伯虎點秋香》橋段，詹雅雯的好友許常德反串成角色「秋香」演出，搞笑開出三條件，全場觀眾笑得合不攏嘴。包括詹雅雯愛徒楊東霖、林錫謙等都一同站台。詹雅雯「30又怎樣」演唱會5月9日將移師台中，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )