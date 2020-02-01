武漢肺炎日益擴大，蔓延至今確診人數與日俱增，大陸的疫情更是無法想像，面對嚴峻的疫情挑戰，大陸湖南省兒童醫院感染科護士胡佩卻毅然決然挺身而出，在隔離病房內發揮醫療人員使命，年僅22歲的她，纖嫩的雙手，被不斷地穿脫手套、消毒噴灑後，已血絲遍佈。但她認為，自己正做著件「偉大的事」，不惜留下家書，抱著被隔離的決心繼續抗疫。

大陸武漢憶情蔓延至今（1日）統計，已有11,834人確診、259名死亡案例。許多人民恐慌、逃逸，但站在醫護崗位上的22歲護士胡佩，卻不畏新型冠狀病毒，堅守在第一線。綜合陸媒報導，在過去4天，胡佩總是迅速做好準備，戴上沾滿滑石粉地手套、穿上防護衣，進出隔離病房，雙手不但悶在手套好幾小時，又經過反覆消毒水、酒精的腐蝕，一個1998年出生的女孩子，雙手卻滿是血痕，實在慘不忍睹。

但在胡珮心裡，卻有更高的願景，甚至寫下了一封家書，以《我隨時準備被隔離》為題，宣示誓忠絕對堅守崗位的決心。她表示，「心中的使命告訴我一線需要我，需要我們這代90後熱血青年，站出來保護中國」。對她來說，怕是一定的，但是當她穿起防護服、全副武裝後，一切都不再緊張，對於武漢肺炎疫情，總是像「期待春天般」希望新聞帶來好消息。

胡佩的使命感讓同為湖南省兒童醫院感染科的寧斌看在眼裡，她表示，很難想像胡佩要容忍多少酒精、消毒水腐蝕，雙手才會變成血痕累累，儘管自己也有同樣的一雙手。

(中時電子報)