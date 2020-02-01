武漢肺炎疫情持續擴散，導致口罩大量缺貨。台灣截至1月31日也出現第10例確診個案。對此，中央疫情指揮中心1日召開記者會公布最新疫情，依然維持10名確診、746名排除，其他隔離檢驗中。指揮官陳時中表示，10名確診個案中，有1名2次採檢皆為陰性，代表體內已驗不到病毒。詢問是否為首例確診的55歲女台商？他微笑不否認，只表示該名個案最快下週有望出院。

根據中央流行疫情指揮中心統計，10名確診個案接觸者共492人，其中34人有症狀已通報，28例採檢陰性、6例檢驗中。陳時中說明，目前所有病人身體狀況良好，除了一位還有發燒，其餘均已退燒，從X光片看來，感染範圍都在縮小中，其中有一位病患仍需要一點氧氣，其餘呼吸狀況良好。另外，10名個案中，有1名心理狀態不穩定，其他對醫療都很有信心，目前專家已介入輔導。

所有個案中，有一位經過2次篩檢都是陰性，代表病毒已經消失，第1名確診個案是因經驗不充分，所以需要專家彙整，再採檢一次，才能決定後續發展。至於是哪一例2次採檢皆為陰性，心理不穩定的又是哪一例，陳時中怕病患被貼標籤，故不便回應。

陳時中會後接受堵訪時提到，目前武漢肺炎尚無特效藥，只能靠支持性療法治療，另外在記者會上他雖未對患者身分正面回應，但當媒體追問雙陰性患者是否為女台商？他則數度微笑不否認，僅表示沒有這麼快讓病患出院，最快也要等到下週。

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(中時電子報)