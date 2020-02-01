台南的南鯤鯓代天府大年初一抽出國運籤，籤詩內容為「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。網路節目主持人彭文正則結合總統蔡英文的論文門，並神解籤說，第一句應改為「命內正逢論文關」。

彭文正在《政經關不了》指出，2018年就曾抽到此國運籤，解籤者說「命內正逢羅孛關」就是命正好碰上羅孛關，這是一個關口，正逢兇神執關的意思，會諸事不順。原本這就是因果造成的，活該、自作自受，是自己造惡造成的，有幾個解籤的人都這樣說，這時卻又遇到兇神執關的狀況就更慘了。連太歲都看不下你的行為，所以當惡報來臨的時候，就算有善神想幫你都不行，因為太歲權高位重。既然太歲認定你是造惡，其他神明也不便插手幫忙。

彭文正又將該國運籤結合論文門神解籤說，「命內正逢羅孛關」應該改為「命內正逢論文關」；「用盡心機總未安」，他諷刺質疑說，是用了多少心機收買了英國、收買台灣的公務體系、收買外交部、收買教育部，還收買了中央圖書館。2011年蔡英文等五人小組還跑到倫敦政經學院去，這趟用盡心機總未安，當大家問到論文時候，妳心情多麼恍惚、不斷說錯話；「作福問神難得過」，妳再做什麼事，再去問神問卦問卜，都很難過這關；「恰是行舟上高灘」，妳就是把船硬是往高的灘上划過去，一艘船在沙灘上能走嗎？所以妳肯定要擱淺。

(中時電子報)