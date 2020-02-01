日本厚生勞動省指出，自29日到31日間，從武漢搭乘包機返回日本的民眾共有565人，2月1日又傳出有3人確診感染武漢肺炎，患者為30至40歲的男性，此次包機返日共有8人確診。截至目前為止，日本境內已累計20例確診病例，是中國境外疫情最嚴重國家。

根據《NHK》報導，從武漢乘坐政府包機返回日本的民眾中，新增3起確診病例，且均為日本公民，其中一名40歲男子是搭1月29日第一批包機返日，該名男子回國時並未被檢查出有感染，不過事後日本醫院認為該名男子罹病風險高，因此再進一步檢查時，才確診感染。

另外新增的2例確診病例中，患者都是搭乘1月31日第三批政府包機返日，日本在3日內共撤回565位日本公民，不過卻接連出現4名「無症狀」感染者，從武漢乘坐包機返日的民眾，已有8人確診，目前日本當地已有20例確診病例。

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(中時電子報)