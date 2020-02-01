武漢肺炎疫情持續升溫，民眾搶購口罩潮到處可見，引發「口罩之亂」。若不及時、有效解決民眾需求，恐爆新民怨。民進黨新科立委高嘉瑜特在臉書呼籲，買口罩不該讓民眾疲於奔命、勞心勞力，提出4項建議解決買不到困擾。

高嘉瑜贊同蘇院長建立國產口罩產線計畫，但呼籲產線建立前，不該讓民眾為買口罩疲於奔命。所以，她提出4項建議為：

一、請政府儘速建立身分認證機制確保依照限購政策，人人都買得到口罩或由鄰里長協助派發口罩。

二、中央、地方針對托嬰中心、幼兒園、學校應儘速建立一致政策，若有要求戴口罩，應優先派發。

三、醫療院所、基層診所、消防局、民間救護業者都面臨口罩供不應求，中央地方應協調分配。

四、烘培業、團膳業等基於食安法規定需使用口罩的行業，現在也面臨口罩荒，應協助放寬法令解釋。

最後，對台灣被義大利等國列為禁航一事，高嘉瑜要求政府應儘速溝通說明，尤其泰國、日本，南韓、新加坡疫情皆比台灣嚴重，應避免漣漪效應，以禁航將台灣跟中國劃上等號。

(中時電子報)