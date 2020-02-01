俏皮眨眼。（粘耿豪攝）

笑容燦爛。（粘耿豪攝）

穿衣顯瘦。（粘耿豪攝）

衣架子身材。（粘耿豪攝）

很有韓系男星風格。（粘耿豪攝）

劉亞仁（左）、劉育仁。（資料照、李佳臻提供）

《返校》片中飾演阿昌。（取自IG）

《下半場》飾演球員。（李佳臻提供）

劉育仁平時靠健身養出6塊肌。（李佳臻提供）

24歲新人劉育仁因單眼皮及183公分身形有韓系風格，陽光笑容及酷帥外型也神似韓星劉亞仁，常被許多網友誤以為是韓國人。劉育仁去年以電影《返校》、《下半場》累積一票死忠粉絲，拍攝電視電影《違反校規的跳投》還有粉絲送應援品到片場，被女粉形容是「行走荷爾蒙」，熱愛健身的他，寒冬中大方展露穿衣顯瘦、脫衣有肉的體格。

劉育仁在大學時期是籃球校隊隊長，同學找他一起報名電影《返校》甄選，結果同學被淘汰，反而是他幸運雀屏中選，當時他還是在高雄念書的大四生，每周南北往返受訓。擔任《返校》表演指導的金勤，曾誇劉育仁表演自然有活力，順勢將他推薦給經紀人，他得以在電影《下半場》及電視電影《違反校規的跳投》發揮球技，重回球場大展長才。

他從小就有不怕挑戰的運動員性格，最崇拜偶像是春節期間發生墜機罹難的傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant），他回想當天一早看到手機裡的訊息被灌爆，難過得一陣鼻酸，他有時會穿著Kobe的球衣、球鞋出門，感覺自己有「曼巴魂」，「我到現在還難以置信」。他說第一次聽到「小飛俠」是小六，爸爸帶他入坑，追星史大概已有10多年，爸爸早已「脫粉」，但他始終如一。

他回憶Kobe在2013年一場球賽中，突然因左腳阿基里斯腱斷裂倒地，隨後咬牙忍著傷痛完成2次罰球，當時的Kobe非常硬氣，堅持必勝意志讓他印象深刻。他追星時，舉凡Kobe的球賽、球衣、球鞋、書籍必看、必買，小時候還充滿想像力，分享自己天真的一面：「當時有飛機飛過，我就想上面會不會有NBA球員看到覺得這個小男生很厲害，然後說來簽他。」

劉育仁的爸爸是刑警，媽媽從事會計工作，他高中畢業時，為爺爺奶奶的期許報考了警察學校，可惜落榜，等兵單的日子做過板模工、冷氣工，很能吃苦。隔年重考，上了大學念商科，因為對生意有興趣，曾和同學及學長弟集資創業，買了餐車賣墨西哥烤餅，1年後就退場，直到大四接觸表演，他很感謝《返校》監製李烈的提攜，因此開啟他的演員之路。

他的家人很支持他想做的事，拍完2部電影後，他跟著經紀人到北京闖蕩，拍了騰訊及芒果TV的網劇《極限17─扣殺》。他說剛開始最大挫折是試鏡過程，「到了劇組遞資料，對方可能連正眼都沒瞧一下，或要先等對方1、2個小時，有時滿難受的，後來想想還是要面對，不跑組就沒機會」，他1年來跑了上百個劇組，向偶像Kobe永不放棄精神看齊。

劉育仁積極自我充實，看書、上武術課外也健身，他不愛花錢上健身房，原因是「太貴」，他說有同樣效果，寧願自己在家靠跑步機、啞鈴養肌，每天做數百個伏地挺身，也會到苗栗老家附近公園吊單槓，「很多阿婆會過來說『少年仔，好厲害喔』，我喜歡和她們聊天、挖掘她們的故事」，除了受年輕粉喜愛，也很有長輩緣。

(中時 )