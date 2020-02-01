參選國民黨主席的前副主席郝龍斌表示，堅持中華民國存在的事實，若大陸沒有善意回應，那兩岸間通郵、通商、通航等可以重新考慮是否再繼續下去。此話引發外界譁然，其中，新黨青年委員會召集人王炳忠質問郝龍斌：「那美國、日本......也都不承認中華民國，要不要和美國、日本......斷航？」

郝龍斌參選國民黨黨主席補選，可能為國民黨兩岸政策找出路？昨突在一專訪節目表示，中華民國是兩岸最好的連結，大陸應該尊重中華民國存在的事實，若大陸堅持不承認中華民國，那就不需要跟大陸交往，在通郵、通商、通航方面，可以重新考慮有沒有必要繼續下去。雖然，他仍表示希望不需要用這種恐怖平衡、互相傷害的方式，兩岸間還是血濃於水的兄弟關係。

但郝龍斌此番發言可能導致兩岸交流大倒退，除網友譏諷「虎父犬子」外，有人表示：「把黨搞成這樣，還好意思出來選」、「郝龍斌以前主張讓陳水扁『保外就醫』『藍綠大和解』，請問有大和解嗎？」、「郝龍彬是被民進黨打到蠢了」。

而王炳忠質問郝龍斌：「如果大陸不承認中華民國，可以不和大陸交往，甚至停止三通。那美國、日本......也都不承認中華民國，要不要和美國、日本......斷航？」，更一針見血點出郝龍斌政治智慧堪虞。

(中時電子報)